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Ярмолюк приблизился к топ-3 украинцам по количеству матчей в Кубке английской лиги

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Но в этом сезоне соревнования он уже не сыграет

Ярмолюк приблизился к топ-3 украинцам по количеству матчей в Кубке английской лиги

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В ¼ финала Кубка лиги "Брентфорд" вылетел от "Ньюкасла" (1:3). Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе "пчел". Это был его пятый поединок в рамках турнира. Он уже выпередил другого представителя Украины в футболке "Эвертона" Виталия Миколенко.

Все украинцы, игравшие в Кубке лиги

  • Александр Зинченко (“Манчестер Сити”, “Арсенал”) – 19 матчей;
  • Сергей Ребров (“Тоттенхэм”, “Вест Хэм”) – 11;
  • Андрей Ярмоленко (“Вест Хэм”) – 7;
  • Михаил Мудрик ("Челси") – 7;
  • Андрей Шевченко ("Челси") – 6;
  • Олег Лужный (“Арсенал”, “Вулверхэмптон”) – 6;

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  • Егор Ярмолюк (“Брентфорд”) – 5;
  • Виталий Миколенко (“Эвертон”) – 4;
  • Андрей Воронин (“Ливерпуль”) – 2;
  • Илья Забарный (“Борнмут”) – 2;
  • Назарий Русин (“Саутгемптон”) – 1 .

Александр Евтушок ("Ковентри Сити") и Алексей Чередник ("Саутгемптон") так и не дебютировали в Кубке лиги во время своего английского этапа карьеры.

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Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Олег Лужный Сергей Ребров Александр Зинченко Михаил Мудрик Егор Ярмолюк
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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