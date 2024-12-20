Ярмолюк приблизился к топ-3 украинцам по количеству матчей в Кубке английской лиги

В ¼ финала Кубка лиги "Брентфорд" вылетел от "Ньюкасла" (1:3). Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе "пчел". Это был его пятый поединок в рамках турнира. Он уже выпередил другого представителя Украины в футболке "Эвертона" Виталия Миколенко.

Все украинцы, игравшие в Кубке лиги

Александр Зинченко (“Манчестер Сити”, “Арсенал”) – 19 матчей;

(“Манчестер Сити”, “Арсенал”) – 19 матчей; Сергей Ребров (“Тоттенхэм”, “Вест Хэм”) – 11;

Андрей Ярмоленко (“Вест Хэм”) – 7;

Михаил Мудрик ("Челси") – 7;

("Челси") – 7; Андрей Шевченко ("Челси") – 6;

Олег Лужный (“Арсенал”, “Вулверхэмптон”) – 6;

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Егор Ярмолюк (“Брентфорд”) – 5;

(“Брентфорд”) – 5; Виталий Миколенко (“Эвертон”) – 4;

(“Эвертон”) – 4; Андрей Воронин (“Ливерпуль”) – 2;

Илья Забарный (“Борнмут”) – 2;

(“Борнмут”) – 2; Назарий Русин (“Саутгемптон”) – 1 .

Александр Евтушок ("Ковентри Сити") и Алексей Чередник ("Саутгемптон") так и не дебютировали в Кубке лиги во время своего английского этапа карьеры.