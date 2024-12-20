Ярмолюк приблизился к топ-3 украинцам по количеству матчей в Кубке английской лиги
Но в этом сезоне соревнования он уже не сыграет
В ¼ финала Кубка лиги "Брентфорд" вылетел от "Ньюкасла" (1:3). Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе "пчел". Это был его пятый поединок в рамках турнира. Он уже выпередил другого представителя Украины в футболке "Эвертона" Виталия Миколенко.
Все украинцы, игравшие в Кубке лиги
- Александр Зинченко (“Манчестер Сити”, “Арсенал”) – 19 матчей;
- Сергей Ребров (“Тоттенхэм”, “Вест Хэм”) – 11;
- Андрей Ярмоленко (“Вест Хэм”) – 7;
- Михаил Мудрик ("Челси") – 7;
- Андрей Шевченко ("Челси") – 6;
- Олег Лужный (“Арсенал”, “Вулверхэмптон”) – 6;
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- Егор Ярмолюк (“Брентфорд”) – 5;
- Виталий Миколенко (“Эвертон”) – 4;
- Андрей Воронин (“Ливерпуль”) – 2;
- Илья Забарный (“Борнмут”) – 2;
- Назарий Русин (“Саутгемптон”) – 1 .
Александр Евтушок ("Ковентри Сити") и Алексей Чередник ("Саутгемптон") так и не дебютировали в Кубке лиги во время своего английского этапа карьеры.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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