Экс-полузащитник Ромы: Довбик – мумия. В прошлом сезоне был лучшим бомбардиром Ла Лиги, но куда это делось?
В Италии нет дня без критики Артема
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист "джаллоросси" Роберто Скарнеккья высмеял форварда "волков" Артема Довбика.
"Довбик не разговаривает, не улыбается, он не делает ни шага. Словом, – мумия. В прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, но куда это делось?" – удивляется экс-полузащитник.
Отметим, что Роберто сделал заявление до матча 1/8 финала Кубка Италии. Скарнеккья выступал в клубе с 1977 по 1982 год и дважды выиграл национальный кубок в составе "капитолини".
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Источник:Retesport
Опубликовал: Александр Симченко
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