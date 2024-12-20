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Экс-полузащитник Ромы: Довбик – мумия. В прошлом сезоне был лучшим бомбардиром Ла Лиги, но куда это делось?

Наши за границей
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В Италии нет дня без критики Артема

Экс-полузащитник Ромы: Довбик – мумия. В прошлом сезоне был лучшим бомбардиром Ла Лиги, но куда это делось?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист "джаллоросси" Роберто Скарнеккья высмеял форварда "волков" Артема Довбика.

"Довбик не разговаривает, не улыбается, он не делает ни шага. Словом, – мумия. В прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, но куда это делось?" – удивляется экс-полузащитник.

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Отметим, что Роберто сделал заявление до матча 1/8 финала Кубка Италии. Скарнеккья выступал в клубе с 1977 по 1982 год и дважды выиграл национальный кубок в составе "капитолини".

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Артем Довбик
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Источник:
Retesport
Опубликовал: Александр Симченко
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