Экс-полузащитник Ромы: Довбик – мумия. В прошлом сезоне был лучшим бомбардиром Ла Лиги, но куда это делось?

Бывший футболист "джаллоросси" Роберто Скарнеккья высмеял форварда "волков" Артема Довбика.

"Довбик не разговаривает, не улыбается, он не делает ни шага. Словом, – мумия. В прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, но куда это делось?" – удивляется экс-полузащитник.

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Отметим, что Роберто сделал заявление до матча 1/8 финала Кубка Италии. Скарнеккья выступал в клубе с 1977 по 1982 год и дважды выиграл национальный кубок в составе "капитолини".