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Украинец помог своей команде сенсационно обыграть Славию в чемпионате Чехии

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Судьбу матча решил один эпизод

Украинец помог своей команде сенсационно обыграть Славию в чемпионате Чехии

Фото - Тепліце

Новина українською

В 19-м туре 1 лиги "Теплице" дома одолел столичную "Славию", несмотря на существенное игровое преимущество фаворита. Единственный мяч во встрече хозяева забили в дебюте второго тайма, а Егор Цыкало отдал ассист в результативной атаке.

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В текущем первенстве 23-летний украинец провел 12 встреч и оформил 3 голевых действия. Его коллектив находится только на 13-й строчке таблицы (21 балл).

Полузащитник начинал карьеру в составе "Колоса" U-21, а в ноябре 2022-го присоединился к "Теплице". Егор активно выступает в дубле команды и действующий сезон не стал исключением.

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Теплице (Чехия) Славия (Прага) Колос (Ковалевка)
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Источник:
O2 TV Sport, Ua-football
Опубликовал: Александр Симченко
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