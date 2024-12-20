"Ничто не остановит нас на пути к цели". Трубин прокомментировал очередную победу в матче Примейры

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин выложил пост в социальных сетях после победы в перенесенном поединке 8-го тура чемпионата Португалии с "Насьоналем" (2:0).

"Ничто не остановит нас на пути к цели. +3 важнейших очка. Сегодня все прошло так, как мы хотели", - написал украинец в Instagram.

На данный момент "Бенфика" занимает второе место в турнирной таблице португальской Примейры, отставая от лидирующего "Спортинга" на один балл.