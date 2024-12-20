Официально. Экс-вингер Динамо покинул европейский клуб
Не доиграл до конца соглашения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Панатинаикос" объявил о завершении сотрудничества с бывшим вингером киевского "Динамо" Беньямином Вербичем.
По информации пресс-службы греческого клуба, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Вербич выступал в составе "Панатинаикоса" с лета 2022 года, и за это время забил 7 голов в 58 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что
Thank you, Benjamin. We wish you all the best for your future.#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/LZvm48hCuH— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 19, 2024
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