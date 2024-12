Официально. Экс-вингер Динамо покинул европейский клуб

"Панатинаикос" объявил о завершении сотрудничества с бывшим вингером киевского "Динамо" Беньямином Вербичем.

По информации пресс-службы греческого клуба, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Вербич выступал в составе "Панатинаикоса" с лета 2022 года, и за это время забил 7 голов в 58 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Беньямин может вернуться в "Динамо" , цвета которого он защищал с 2018 по 2022 годы.

Thank you, Benjamin. We wish you all the best for your future.#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/LZvm48hCuH