Официально. Экс-вингер Динамо покинул европейский клуб

"Панатинаикос" объявил о завершении сотрудничества с бывшим вингером киевского "Динамо" Беньямином Вербичем.

По информации пресс-службы греческого клуба, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Вербич выступал в составе "Панатинаикоса" с лета 2022 года, и за это время забил 7 голов в 58 матчах во всех турнирах.