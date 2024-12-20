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Официально. Экс-вингер Динамо покинул европейский клуб

Наши за границей

Не доиграл до конца соглашения

Официально. Экс-вингер Динамо покинул европейский клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Панатинаикос" объявил о завершении сотрудничества с бывшим вингером киевского "Динамо" Беньямином Вербичем.

По информации пресс-службы греческого клуба, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Вербич выступал в составе "Панатинаикоса" с лета 2022 года, и за это время забил 7 голов в 58 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Беньямин может вернуться в "Динамо", цвета которого он защищал с 2018 по 2022 годы.

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