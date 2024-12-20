Французский клуб, в составе которого играет россиянин, хочет подписать Забарного
Такой переход невозможно представить в современных реалиях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный обратил на себя внимание со стороны французского топ-клуба. Однако такую сделку может осложнить тот факт, что в составе этой команды играет россиянин.
Как сообщает французское издание L'Equipe, "Пари Сен-Жермен" находится в поиске центрального защитника. Как известно, руководство парижан добавило в список трансферных целей 22-летнего Илью Забарного.
Отмечается, что украинский защитник был предметом первоначальных дискуссий на уровне клуба, однако они вряд ли смогут побороться за его подписание, поскольку в составе "ПСЖ" играет Матвей Сафонов, что делает приход игрока сборной Украины невозможным из-за "геополитических причин".
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В этом сезоне Илья Забарный провел 22 матча за клуб и сборную, отыграв все 90 минут в каждом поединке. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 38 миллионов евро.
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