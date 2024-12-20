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  4. Сабо выдвинул две версии о том, как допинг попал в организм Мудрика - одна из них попахивает конспирологией
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Сабо выдвинул две версии о том, как допинг попал в организм Мудрика - одна из них попахивает конспирологией

Наши за границей

Впрочем, все возможно

Сабо выдвинул две версии о том, как допинг попал в организм Мудрика - одна из них попахивает конспирологией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Заслуженный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о допинг-скандале с вингером "Челси" Михаилом Мудриком.

"У нас такого в свое время никогда не было. Я об этом думал и вот что мне кажется. Возможно, есть такие "любители", которым в футболисте что-то не нравится и они думают: как-то его сбыть, чтобы не платить большие деньги, зарплату. Все может быть. В случае же четырехлетней дисквалификации ничего не надо будет платить. Вот такие дела.

Второй вариант связан с самим футболистом. Мудрик - молодой парень, стал богатым. У него есть деньги, поэтому появились друзья, девушки - и он, возможно, что-то такое принял. Но это предположение, а не утверждение. Впрочем, будет еще вторая допинг-проба - и дай Бог, чтобы Михаил вышел из этой ситуации. Он нанял адвоката, я же гадать о дальнейшем ходе событий не хочу. Честно говоря, не хотелось бы, чтобы Мудрик выпал из футбола на четыре года", - сказал Сабо.

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Йожеф Сабо Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
20.12.2024 в 12:43
В том что мишка стал не нужен Челси, особенно на фоне Палмера, виноват только мишка. Как и большинство наших футболистов он туповат, как пример смотрите идиота Довбика и его переход в Рому.Возможно через его рашистку или новых друзей, скорей всего тоже рашистов. За много денег ему пропихнули чудо дейное "лекарство", которое никто никогда не вычислит. Этот болван и поверил, аферисты развели его на бабки как лошка.
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
20.12.2024 в 12:43
В том что мишка стал не нужен Челси, особенно на фоне Палмера, виноват только мишка. Как и большинство наших футболистов он туповат, как пример смотрите идиота Довбика и его переход в Рому.Возможно через его рашистку или новых друзей, скорей всего тоже рашистов. За много денег ему пропихнули чудо дейное "лекарство", которое никто никогда не вычислит. Этот болван и поверил, аферисты развели его на бабки как лошка.
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tolina-ystas (Краматорск)
20.12.2024 в 11:48
Конспирология Сабо очень похожа на правду.Сабо мудрый,опытный в таких ситуациях поэтому его предположения верны. Сейчас деньги превыше всего и во имя их могут сделать что угодно!
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