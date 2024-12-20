Сабо выдвинул две версии о том, как допинг попал в организм Мудрика - одна из них попахивает конспирологией

Заслуженный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о допинг-скандале с вингером "Челси" Михаилом Мудриком.

"У нас такого в свое время никогда не было. Я об этом думал и вот что мне кажется. Возможно, есть такие "любители", которым в футболисте что-то не нравится и они думают: как-то его сбыть, чтобы не платить большие деньги, зарплату. Все может быть. В случае же четырехлетней дисквалификации ничего не надо будет платить. Вот такие дела.

Второй вариант связан с самим футболистом. Мудрик - молодой парень, стал богатым. У него есть деньги, поэтому появились друзья, девушки - и он, возможно, что-то такое принял. Но это предположение, а не утверждение. Впрочем, будет еще вторая допинг-проба - и дай Бог, чтобы Михаил вышел из этой ситуации. Он нанял адвоката, я же гадать о дальнейшем ходе событий не хочу. Честно говоря, не хотелось бы, чтобы Мудрик выпал из футбола на четыре года", - сказал Сабо.