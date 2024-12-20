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Допинг-скандал Мудрика: Челси может иметь претензии к УАФ или Шахтеру

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Спортивный юрист из Британии порассуждал о позиции Челси в допинговым скандале

Допинг-скандал Мудрика: Челси может иметь претензии к УАФ или Шахтеру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" вполне может подать иск против Украинской ассоциации футбола по допинговому делу своего вингера Михаила Мудрика. Об этом рассказала британский спортивный юрист Кэтрин Форшоу.

- "Челси" подал в суд на Адриана Муту на €17 млн ​​после его увольнения, когда он сдал положительный результат на кокаин. Если Мудрику предъявят обвинение, может ли клуб потребовать от него компенсации или хотя бы попытаться возместить часть трансферной суммы в €100 млн, уплаченной донецкому "Шахтеру"?

- Для "Челси" открыты пути. Если будут санкции, восьмилетний контракт Мудрика может стать проблемой. В зависимости от условий трудового договора "Челси" может рассмотреть возможность расторжения соглашения. Они, безусловно, рассмотрят расходы, связанные с его отсутствием на четыре года. Это значительный период.

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И если Мудрику предъявят обвинение и отстранят, я думаю, что "Челси" может попытаться подать иск против Украинской футбольной ассоциации. Это зависит от того, где его вина предполагается или обнаружена. Но это произошло за пределами юрисдикции "Челси". Иногда в таких случаях замешаны сотрудники спортсменов. Возможно, кто-то поставлял вещество, поэтому могут быть последствия для других организаций или лиц, которых "Челси" может попытаться привлечь к ответственности. Я представляю, что если Мудрику грозит двухлетняя дисквалификация, "Челси" захочет расторгнуть его контракт. Я не могу представить, что "Челси" просто будет сидеть сложа руки и позволять дисквалификации идти своим чередом.

Что касается получения компенсации от "Шахтера", мы видели несколько случаев, которые демонстрируют прецедент для этого. "Барнсли" пришлось заплатить "Халл Сити" [почти £1 млн] после того, как они не раскрыли медицинскую информацию во время трансфера Ангуса МакДональда. Здесь обстоятельства иные, поэтому я уверена, что "Челси" проконсультируется со своими собственными юридическими консультантами и рассмотрит эти варианты, хотя бы из предосторожности.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
20.12.2024 в 17:13
Вполне логично, мишке только одна дорога, на фронт. Или будет ухилянт как простокваша
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
20.12.2024 в 17:13
Вполне логично, мишке только одна дорога, на фронт. Или будет ухилянт как простокваша
Ответить
1
0

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