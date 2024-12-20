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Мареску снова спросили о Мудрике. Тренер Челси ответил, есть ли новости

Наши за границей
Обновлено

Серьезный скандал

Мареску снова спросили о Мудрике. Тренер Челси ответил, есть ли новости

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главному тренеру "Челси" Энцо Марескае на пресс-конференции перед матчем АПЛ с "Эвертоном" снова задали вопрос о Михаиле Мудрике.

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Впрочем, тренер ответил, что обновлений по делу пока нет.

""Новой информации нет. По Мудрику пока ничего", – сказал Мареска.

Напомним, что украинец сдал положительную допинг-пробу и был отстранен от работы с командой. Сейчас, по данным СМИ, идет ожидание результатов допинг-пробы B.

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Источник:
Football London
Опубликовал: Михаил Черныш
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