Мареску снова спросили о Мудрике. Тренер Челси ответил, есть ли новости
Серьезный скандал
Getty Images/Global Images Ukraine
Главному тренеру "Челси" Энцо Марескае на пресс-конференции перед матчем АПЛ с "Эвертоном" снова задали вопрос о Михаиле Мудрике.
Впрочем, тренер ответил, что обновлений по делу пока нет.
""Новой информации нет. По Мудрику пока ничего", – сказал Мареска.
Напомним, что украинец сдал положительную допинг-пробу и был отстранен от работы с командой. Сейчас, по данным СМИ, идет ожидание результатов допинг-пробы B.
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Источник:Football London
Опубликовал: Михаил Черныш
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