Мареску снова спросили о Мудрике. Тренер Челси ответил, есть ли новости

Главному тренеру "Челси" Энцо Марескае на пресс-конференции перед матчем АПЛ с "Эвертоном" снова задали вопрос о Михаиле Мудрике.

Впрочем, тренер ответил, что обновлений по делу пока нет.

""Новой информации нет. По Мудрику пока ничего", – сказал Мареска.

Напомним, что украинец сдал положительную допинг-пробу и был отстранен от работы с командой. Сейчас, по данным СМИ, идет ожидание результатов допинг-пробы B.