Готов ли Цыганков? Жирона объявила состав на матч с Вальядолидом
Украинец все еще вне игры
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 20 декабря, состоится матч 18-го тура испанской
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков - вне заявки на сегодняшний матч. Украинец продолжается восстанавливаться после травмы.
Напомним, что в этом сезоне Цыганков за "Жирону" провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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Тем не менее, даже без Цыганкова, UA-Футбол проведет
???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#GironaRealValladolid pic.twitter.com/GyXcbLOCRh— Girona FC (@GironaFC) December 20, 2024
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