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Готов ли Цыганков? Жирона объявила состав на матч с Вальядолидом

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Украинец все еще вне игры

Готов ли Цыганков? Жирона объявила состав на матч с Вальядолидом

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" примет "Вальядолид".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков - вне заявки на сегодняшний матч. Украинец продолжается восстанавливаться после травмы.

Напомним, что в этом сезоне Цыганков за "Жирону" провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Тем не менее, даже без Цыганкова, UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча Жирона" - "Вальядолид".

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Вальядолид Виктор Цыганков Жирона
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