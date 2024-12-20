Готов ли Цыганков? Жирона объявила состав на матч с Вальядолидом

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги , в котором "Жирона" примет "Вальядолид".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков - вне заявки на сегодняшний матч. Украинец продолжается восстанавливаться после травмы.

Напомним, что в этом сезоне Цыганков за "Жирону" провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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