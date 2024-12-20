Усик или Фьюри. Эвертон устроил опрос. Миколенко тоже ответил. ВИДЕО
Бой уже скоро
Фото: Queensberry Promotions
Боксерский реванш между украинцем чемпионом Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри будоражит умы не только украинских болельщиков, но и британских.
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"Эвертон" также не остался в стороне от события и устроил опрос игроков по поводу победителя.
Ответил на вопрос пресс-службы дал и Виталий Миколенко. Как думаете, кого он видит фаворитом?
Напомним, что он пройдёт в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.
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