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Усик или Фьюри. Эвертон устроил опрос. Миколенко тоже ответил. ВИДЕО

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Бой уже скоро

Усик или Фьюри. Эвертон устроил опрос. Миколенко тоже ответил. ВИДЕО

Фото: Queensberry Promotions

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Боксерский реванш между украинцем чемпионом Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри будоражит умы не только украинских болельщиков, но и британских.

Читайте также"Когда будешь побеждать Фьюри, ты там не сильно, чтобы они нам не запретили Storm shadow", - Зеленский пообщался с Усиком

"Эвертон" также не остался в стороне от события и устроил опрос игроков по поводу победителя.

Ответил на вопрос пресс-службы дал и Виталий Миколенко. Как думаете, кого он видит фаворитом?

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Напомним, что он пройдёт в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

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Эвертон (Ливерпуль) Александр Усик Тайсон Фьюри Виталий Миколенко
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