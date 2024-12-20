Скандал скандалом, а бокс - по расписанию. Мудрик посетит бой Усик - Фьюри? ФОТО

Несмотря на скандал с употреблением запрещенных препаратов, украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает вести светскую жизнь.

Вингер "синих" и сборной Украины отправился в Эр-Рияд, где в ночь с 21 на 22 декабря состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Во всяком случае, об этом сообщил фанат "Челси" с ником Sirshargi, который опубликовал фото с Мудриком в Инстаграме.

"Рад встрече, мой друг", - написал Sirshargi под фото.

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Напомним, что бой пройдёт в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.