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Скандал скандалом, а бокс - по расписанию. Мудрик посетит бой Усик - Фьюри? ФОТО

Наши за границей
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Михаил не теряет времени даром

Скандал скандалом, а бокс - по расписанию. Мудрик посетит бой Усик - Фьюри? ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на скандал с употреблением запрещенных препаратов, украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает вести светскую жизнь.

Вингер "синих" и сборной Украины отправился в Эр-Рияд, где в ночь с 21 на 22 декабря состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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Во всяком случае, об этом сообщил фанат "Челси" с ником Sirshargi, который опубликовал фото с Мудриком в Инстаграме.

"Рад встрече, мой друг", - написал Sirshargi под фото.

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Напомним, что бой пройдёт в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Скандал скандалом, а бокс - по расписанию. Мудрик посетит бой Усик - Фьюри? ФОТО - изображение 1
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Matachorros (Chicago)
20.12.2024 в 21:51
Позорище блин мельдоневый
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
20.12.2024 в 21:51
Позорище блин мельдоневый
Ответить
0
1

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