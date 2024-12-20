"Это необходимость", - Раньери рассказал, что нужно Довбику
Тренер знает, что нужно украинцу
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери поделился мыслями о правильном использовании украинского форварда команды Артема Довбика.
"Навесы и прострелы для Довбика - это необходимость. Это его сильная сторона, независимо от игры или системы.
Независимо от того, это вингер, или фланговый защитник, важно то, что у нас есть игроки, которые умеют отдать передачу", - сказал Раньери на пресс-конференции накануне игры против "Пармы".
Напомним, что матч "Рома "- "Парма" состоится в 13:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.
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