"Это необходимость", - Раньери рассказал, что нужно Довбику

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери поделился мыслями о правильном использовании украинского форварда команды Артема Довбика.

"Навесы и прострелы для Довбика - это необходимость. Это его сильная сторона, независимо от игры или системы.

Независимо от того, это вингер, или фланговый защитник, важно то, что у нас есть игроки, которые умеют отдать передачу", - сказал Раньери на пресс-конференции накануне игры против "Пармы".

Напомним, что матч "Рома "- "Парма" состоится в 13:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.