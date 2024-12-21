Экс-игрок Челси: Мудрик невиновен, пока не доказано обратное
Мнение Оби Микела
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Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел высказался относительно допингового скандала вокруг украинского вингера "синих" Михаила Мудрика.
"Надеюсь, что он невиновен. Помню, когда мы играли, если кто-то предлагал мне что-то, я прежде всего спрашивал: "Что это?" Я отвечаю за то, что я кладу в свое тело, что я ем и тому подобное.
Люди вокруг будут предлагать тебе всякую всячину. Друзья, друзья друзей будут говорить: "Слушай, это даст тебе на один-два процента больше в твоей производительности", но я спрошу, законно ли это.
В данном случае, как я всегда говорил, Мудрик невиновен, пока не доказано обратное", - сказал нигериец в эфире своего подкаста.
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