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Экс-игрок Челси: Мудрик невиновен, пока не доказано обратное

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Мнение Оби Микела

Экс-игрок Челси: Мудрик невиновен, пока не доказано обратное

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел высказался относительно допингового скандала вокруг украинского вингера "синих" Михаила Мудрика.

"Надеюсь, что он невиновен. Помню, когда мы играли, если кто-то предлагал мне что-то, я прежде всего спрашивал: "Что это?" Я отвечаю за то, что я кладу в свое тело, что я ем и тому подобное.

Люди вокруг будут предлагать тебе всякую всячину. Друзья, друзья друзей будут говорить: "Слушай, это даст тебе на один-два процента больше в твоей производительности", но я спрошу, законно ли это.

В данном случае, как я всегда говорил, Мудрик невиновен, пока не доказано обратное", - сказал нигериец в эфире своего подкаста.

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Источник:
Legit.ng
Опубликовал: Александр Бураков
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