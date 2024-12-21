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Артета рассказал, когда Зинченко вернется в заявку канониров

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Может сегодня появиться в заявке

Артета рассказал, когда Зинченко вернется в заявку канониров

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, когда украинский защитник Александр Зинченко вернется в заявку команды.

Александр имеет травму, из-за которой украинец не попадает в заявку своей команды уже 4 поединка подряд.

Однако в матче 17 тура, который состоится сегодня, против "Кристал Пэлас", Зинченко может появиться в заявке. Об этом сообщил Артета на предматчевой пресс-конференции.

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Источник:
arsenal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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