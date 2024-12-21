Артета рассказал, когда Зинченко вернется в заявку канониров

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, когда украинский защитник Александр Зинченко вернется в заявку команды.

Александр имеет травму, из-за которой украинец не попадает в заявку своей команды уже 4 поединка подряд.

Однако в матче 17 тура, который состоится сегодня, против "Кристал Пэлас", Зинченко может появиться в заявке. Об этом сообщил Артета на предматчевой пресс-конференции.