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Артём Довбик попал в список лучших футболистов 2024 года по версии The Guardian. На каком месте украинский нападающий?

Наши за границей

Он показал хорошую игру в 2024 году

Артём Довбик попал в список лучших футболистов 2024 года по версии The Guardian. На каком месте украинский нападающий?

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Артём Довбик попал в список лучших футболистов 2024 года по версии The Guardian.

Сайт дал украинскому нападающему 48 место из 100. Довбик попал в этот список впервые.

"Новый игрок в этом списке, что неудивительно, учитывая, что украинец начал сезон 2023-24 в "Жироне" за 7 млн и завершил кампанию, став лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах и обеспечив клубу успешную квалификацию в Лигу чемпионов.

Довбик перешёл в "Рому" в августе и уверенно начал сезон в неспокойное время, когда "джаллоросси" уже сменили третьего тренера в этом сезоне — Клаудио Раньери. От нападающего ростом 198 см ожидают большего, если он хочет сохранить своё место в топ-50 в следующем году", - написал источник.

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В этом сезоне Артём Довбик сыграл за "Рому" в 21-м поединке, в которых забил 8 голов и отдал одну голевую передачу.

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Артем Довбик
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Шурик_ОК (Київ)
21.12.2024 в 14:50
"Довбик перейшов до "Роми" в серпні та впевнено розпочав сезон"? - В новинах жартують взагалі то 1 квітня
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Комментарии 1
Шурик_ОК (Київ)
21.12.2024 в 14:50
"Довбик перейшов до "Роми" в серпні та впевнено розпочав сезон"? - В новинах жартують взагалі то 1 квітня
Ответить
0
1

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