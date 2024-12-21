Артём Довбик попал в список лучших футболистов 2024 года по версии The Guardian. На каком месте украинский нападающий?

Артём Довбик попал в список лучших футболистов 2024 года по версии The Guardian.

Сайт дал украинскому нападающему 48 место из 100. Довбик попал в этот список впервые.

"Новый игрок в этом списке, что неудивительно, учитывая, что украинец начал сезон 2023-24 в "Жироне" за 7 млн и завершил кампанию, став лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах и обеспечив клубу успешную квалификацию в Лигу чемпионов.

Довбик перешёл в "Рому" в августе и уверенно начал сезон в неспокойное время, когда "джаллоросси" уже сменили третьего тренера в этом сезоне — Клаудио Раньери. От нападающего ростом 198 см ожидают большего, если он хочет сохранить своё место в топ-50 в следующем году", - написал источник.