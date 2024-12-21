Артём Довбик попал в список лучших футболистов 2024 года по версии The Guardian. На каком месте украинский нападающий?
Он показал хорошую игру в 2024 году
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Артём Довбик попал в список лучших футболистов 2024 года по версии The Guardian.
Сайт дал украинскому нападающему 48 место из 100. Довбик попал в этот список впервые.
"Новый игрок в этом списке, что неудивительно, учитывая, что украинец начал сезон 2023-24 в "Жироне" за 7 млн и завершил кампанию, став лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах и обеспечив клубу успешную квалификацию в Лигу чемпионов.
Довбик перешёл в "Рому" в августе и уверенно начал сезон в неспокойное время, когда "джаллоросси" уже сменили третьего тренера в этом сезоне — Клаудио Раньери. От нападающего ростом 198 см ожидают большего, если он хочет сохранить своё место в топ-50 в следующем году", - написал источник.
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В этом сезоне Артём Довбик сыграл за "Рому" в 21-м поединке, в которых забил 8 голов и отдал одну голевую передачу.
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