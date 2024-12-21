Арсенал объявил состав на матч против Кристал Пэлас. Вернулся ли Зинченко?

В матче 17 тура АПЛ "Кристал Пэлас" дома примет "Арсенал". Во второй раз за последние четыре дня встретятся команды, ведь 18 декабря они играли в Кубке лиги.

Александр Зинченко снова не попал в заявку "канониров". Он пропустит пятый матч подряд из-за травмы.

Перед этим поединком "Пэлас" идет на 15 месте в турнирной таблице, а "канониры" занимают четвертую позицию.

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