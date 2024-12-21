Арсенал объявил состав на матч против Кристал Пэлас. Вернулся ли Зинченко?
Во второй раз за неделю сыграют эти команды
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 17 тура АПЛ "Кристал Пэлас" дома примет "Арсенал". Во второй раз за последние четыре дня встретятся команды, ведь 18 декабря они играли в Кубке лиги.
Александр Зинченко снова не попал в заявку "канониров". Он пропустит пятый матч подряд из-за травмы.
Перед этим поединком "Пэлас" идет на 15 месте в турнирной таблице, а "канониры" занимают четвертую позицию.
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Старт встречи запланирован на 19.30.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Максим Кучер
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