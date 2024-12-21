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Арсенал объявил состав на матч против Кристал Пэлас. Вернулся ли Зинченко?

Наши за границей
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Во второй раз за неделю сыграют эти команды

Арсенал объявил состав на матч против Кристал Пэлас. Вернулся ли Зинченко?

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 17 тура АПЛ "Кристал Пэлас" дома примет "Арсенал". Во второй раз за последние четыре дня встретятся команды, ведь 18 декабря они играли в Кубке лиги.

Александр Зинченко снова не попал в заявку "канониров". Он пропустит пятый матч подряд из-за травмы.

Перед этим поединком "Пэлас" идет на 15 месте в турнирной таблице, а "канониры" занимают четвертую позицию.

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Старт встречи запланирован на 19.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Максим Кучер
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