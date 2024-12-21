Байер опубликовал основной состав на матч Бундеслиги. Есть ли украинец в заявке?

Команда Алонсо примет середняка чемпионата

В матче 15 тура немецкой Бундеслиги "Байер" дома примет "Фрайбург". Украинец Артем Степанов остался на скамье для запасных леверкузенцев на этот поединок.

Восьмой раз подряд Хаби Алонсо включает форварда в заявку команды. Пока на счету Степанова один матч – в Лиге чемпионов против "Зальцбурга".

Сейчас "Байер" идет на втором месте Бундеслиги, а "Фрайбург" занимает восьмую строчку. Разрыв между командами составляет пять очков.

Матч в Леверкузене начнется в 19.30.