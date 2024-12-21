Украинский футболист провел второй полный матч за дубль Боруссии Дортмунд
Играет в третьем немецком дивизионе
Фото: Боруссія Д
В 19 туре третьей Бундеслиги Германии "Боруссия" Д II дома принимала "Саарбрюкен". Матч завершился со счётом 0:0.
Справа в обороне хозяев на поле вышел полузащитник Даниил Кревсун. Украинец провел все 90 минут.
Во второй раз в этом сезоне Кревсун сыграл полный матч за вторую команду "Боруссии" Д. А в прошлом туре он провел 88 минут во встрече со "Штутгартом" II.
В общей сложности на счету 19-летнего украинца 12 матчей в текущем сезоне третьей лиги. Он заработал две желтые карточки.
"Боруссия" Д II идет на 10 месте в турнирной таблице. “Саарбрюкен” занимает третью позицию.
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