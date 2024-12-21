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Украинский футболист провел второй полный матч за дубль Боруссии Дортмунд

Наши за границей

Играет в третьем немецком дивизионе

Украинский футболист провел второй полный матч за дубль Боруссии Дортмунд

Фото: Боруссія Д

UA-Футбол
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В 19 туре третьей Бундеслиги Германии "Боруссия" Д II дома принимала "Саарбрюкен". Матч завершился со счётом 0:0.

Справа в обороне хозяев на поле вышел полузащитник Даниил Кревсун. Украинец провел все 90 минут.

Во второй раз в этом сезоне Кревсун сыграл полный матч за вторую команду "Боруссии" Д. А в прошлом туре он провел 88 минут во встрече со "Штутгартом" II.

В общей сложности на счету 19-летнего украинца 12 матчей в текущем сезоне третьей лиги. Он заработал две желтые карточки.

"Боруссия" Д II идет на 10 месте в турнирной таблице. “Саарбрюкен” занимает третью позицию.

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