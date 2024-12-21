Соболь оформил первое голевое действие в сезоне за Страсбур
Помог своей команде открыть счет
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
В матче 1/32 финала Кубка Франции представитель пятой лиги РК "Кале" дома принимает участника Лиги 1 "Страсбур". Украинец Эдуард Соболь вышел в стартовом составе гостей.
На 27 минуте он заработал желтую карточку, а на 57 – оформил ассист. Соболь выполнил подачу из углового в штрафную, которую замкнул Андрей Сантос.
Для украинца это третий матч в текущем сезоне за "Страсбур". В предыдущих двух он выходил из скамейки для запасных в рамках чемпионата Франции. Также для Соболя это первый ассист в текущем сезоне и второй за "Страсбур" в целом.
В текущем матче Кубка Эдуард провел 70 минут, после чего был заменен.
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