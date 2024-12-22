"Для него это огромная головная боль". Эксперт обсудил скандал вокруг Мудрика
Оценил проблемы украинского вингера
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Пока вокруг украинского вингера Михаила Мудрика скандал с тем, что украинец провалил допинг-тест на препарат мельдоний.
Финансовый эксперт Стефан Борсон рассказал об одном из возможных развития событий, которые может прикоснуться к Мудрику.
"Мы знаем из ситуации с Погба, что срок дисквалификации может составить от четырех лет и до 18 месяцев в случае апелляции. Думаю, другим вариантом может быть два года отстранения. Это может быть очень серьезно для игрока, поэтому для него это огромная головная боль.
Он достаточно молод, чтобы вернуться после этого. Но если допинг будет доказан, такие дисквалификации не будут короткими.
Если предположить, что все будет доказано, «Челси» придется решать, что делать с игроком. Собираются ли они фактически расторгнуть его контракт или каким-то образом сохранить его и оказать ему поддержку в течение очень продолжительного периода?", — сказал Борсон.
Сейчас Мудрик и его окружение склоняются к тому, чтобы раскрыть пробу B, чтобы доказать свою невиновность.
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