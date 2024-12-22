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Сабо назвал лучших украинских футболистов в 2024 году, выступающих за границей

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Сабо назвал лучших украинских футболистов в 2024 году, выступающих за границей

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Йожеф Сабо назвал лучших украинских футболистов в 2024 году, выступающих за границей.

Бывший полузащитник выделил Забарного, Трубина и вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина.

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Напомним, Забарный в этом сезоне провел за "Борнмут" 16 матчей, не отметившись результативными действиями. Трубин в этом сезоне сыграл за "Бенфику" 20 поединков: пропустил 15 голов и девять раз сохранил ворота сухими. Лунин в этом сезоне сыграл пять встреч за мадридский "Реал", пропустил восемь мячей, а в двух играх отстоял "на ноль".

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Йожеф Сабо Андрей Лунин Илья Забарный Анатолий Трубин
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Источник:
ukrfootbal УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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