Сабо назвал лучших украинских футболистов в 2024 году, выступающих за границей
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dynamo.kiev.ua
Заслуженный тренер Украины Йожеф Сабо назвал лучших украинских футболистов в 2024 году, выступающих за границей.
Бывший полузащитник выделил Забарного, Трубина и вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина.
Напомним, Забарный в этом сезоне провел за "Борнмут" 16 матчей, не отметившись результативными действиями. Трубин в этом сезоне сыграл за "Бенфику" 20 поединков: пропустил 15 голов и девять раз сохранил ворота сухими. Лунин в этом сезоне сыграл пять встреч за мадридский "Реал", пропустил восемь мячей, а в двух играх отстоял "на ноль".
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Источник:ukrfootbal УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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