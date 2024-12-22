Заслуженный тренер Украины Йожеф Сабо назвал лучших украинских футболистов в 2024 году, выступающих за границей.

Бывший полузащитник выделил Забарного, Трубина и вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина.

Напомним, Забарный в этом сезоне провел за "Борнмут" 16 матчей, не отметившись результативными действиями. Трубин в этом сезоне сыграл за "Бенфику" 20 поединков: пропустил 15 голов и девять раз сохранил ворота сухими. Лунин в этом сезоне сыграл пять встреч за мадридский "Реал", пропустил восемь мячей, а в двух играх отстоял "на ноль".