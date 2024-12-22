Рома объявила стартовый состав на Парму: вернулся ли Довбик в основу на матч Серии А?

В матче 17 тура Серии А "Рома" встретится с "Пармой". Украинский нападающий Артем Довбик вернулся в основной состав "волков" на матче чемпионата.

В поединке 15 тура он не играл из-за травмы, а в 16 вышел со скамьи для запасных после перерыва. Параллельно сыграл второй тайм во встрече Лиги Европы против "Браги".

18 декабря "Рома" разгромила "Сампдорию" в рамках Кубка Италии со счетом 4:1. Довбик оформил дубль в том же матче. Это были первые голы украинца за полтора месяца.

Сейчас "Рома" занимает 12 место в Серии А, а "Парма" идет на 15 позиции. Разрыв между командами составляет одно очко.

Встреча стартует в 13:30.