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Рома объявила стартовый состав на Парму: вернулся ли Довбик в основу на матч Серии А?

Наши за границей
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В двух предыдущих поединках он в основе не играл

Рома объявила стартовый состав на Парму: вернулся ли Довбик в основу на матч Серии А?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 17 тура Серии А "Рома" встретится с "Пармой". Украинский нападающий Артем Довбик вернулся в основной состав "волков" на матче чемпионата.

В поединке 15 тура он не играл из-за травмы, а в 16 вышел со скамьи для запасных после перерыва. Параллельно сыграл второй тайм во встрече Лиги Европы против "Браги".

18 декабря "Рома" разгромила "Сампдорию" в рамках Кубка Италии со счетом 4:1. Довбик оформил дубль в том же матче. Это были первые голы украинца за полтора месяца.

Сейчас "Рома" занимает 12 место в Серии А, а "Парма" идет на 15 позиции. Разрыв между командами составляет одно очко.

Встреча стартует в 13:30.

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