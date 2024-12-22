Рома объявила стартовый состав на Парму: вернулся ли Довбик в основу на матч Серии А?
В двух предыдущих поединках он в основе не играл
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 17 тура Серии А "Рома" встретится с "Пармой". Украинский нападающий Артем Довбик вернулся в основной состав "волков" на матче чемпионата.
???? La nostra formazione per #RomaParma— AS Roma (@OfficialASRoma) December 22, 2024
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/dCUd6AQ4IC
В поединке 15 тура он не играл из-за травмы, а в 16 вышел со скамьи для запасных после перерыва. Параллельно сыграл второй тайм во встрече Лиги Европы против "Браги".
18 декабря "Рома" разгромила "Сампдорию" в рамках Кубка Италии со счетом 4:1. Довбик оформил дубль в том же матче. Это были первые голы украинца за полтора месяца.
Сейчас "Рома" занимает 12 место в Серии А, а "Парма" идет на 15 позиции. Разрыв между командами составляет одно очко.
Встреча стартует в 13:30.
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