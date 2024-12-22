Трубин останется надолго или нет? Инсайдер по поводу продления контракта
Также подняли вопрос касательно контракта Луиша Флорентина
Getty Images/Global Images Ukraine
Бруну Андраде во время эфира на CNN Mais Futebol сообщил новость о том, что "Бенфика" начала переговоры с Трубиным о продлении контракта.
Как отмечает Бруну Андраде, переговоры с португальской стороны с Трубиным о продлении начались недавно.
"Что касается Трубина, то переговоры уже начались. Это предварительные переговоры".
Также он вспомнил и полузащитника Луиша Флорентина.
"Бенфика" не обращалась к нему. Это разные случаи", — сказал Андраде.
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Источник:cnnportugal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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