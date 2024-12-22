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Трубин останется надолго или нет? Инсайдер по поводу продления контракта

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Также подняли вопрос касательно контракта Луиша Флорентина

Трубин останется надолго или нет? Инсайдер по поводу продления контракта

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бруну Андраде во время эфира на CNN Mais Futebol сообщил новость о том, что "Бенфика" начала переговоры с Трубиным о продлении контракта.

Как отмечает Бруну Андраде, переговоры с португальской стороны с Трубиным о продлении начались недавно.

"Что касается Трубина, то переговоры уже начались. Это предварительные переговоры".

Также он вспомнил и полузащитника Луиша Флорентина.

"Бенфика" не обращалась к нему. Это разные случаи", — сказал Андраде.

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Источник:
cnnportugal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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