Трубин останется надолго или нет? Инсайдер по поводу продления контракта

Бруну Андраде во время эфира на CNN Mais Futebol сообщил новость о том, что "Бенфика" начала переговоры с Трубиным о продлении контракта.

Как отмечает Бруну Андраде, переговоры с португальской стороны с Трубиным о продлении начались недавно.

"Что касается Трубина, то переговоры уже начались. Это предварительные переговоры".

Также он вспомнил и полузащитника Луиша Флорентина.