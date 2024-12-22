Пятой точкой. Довбик оформил курьезный дебютный ассист в Серии А

В матче 17 тура чемпионата Италии "Рома" дома принимает "Парму". На 51 минуте счет стал 3:0 в пользу "волков".

Дубль в этом моменте оформил Пауло Дибала. Однако самым интересным в эпизоде ​​стал ассист Артема Довбика.

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После удара от Салемакерса круглый полетел в пятую точку Довбика, после чего отскочил в направлении левой штанги. Аргентинец добежал до мяча и перевел его в ворота. Были подозрения на счет офсайда, но арбитры не зафиксировали положение вне игры.

Для Довбика это дебютный ассист в рамках чемпионата Италии. До этого он забил четыре гола за 14 матчей Серии А.

За ходом финального отрезка поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.