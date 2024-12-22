  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик отличился голом за Рому во втором матче подряд
В тренде

Довбик отличился голом за Рому во втором матче подряд

Наши за границей

В общем – два результативных действия за поединок

Довбик отличился голом за Рому во втором матче подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В 17 туре Серии А "Рома" встречается с "Пармой". На 83 минуте счет стал 5:0 в пользу "волков".

Голом отличился Артем Довбик, который вышел сегодня в стартовом составе. Украинец завершил атаку римлян ударом в пустые ворота – туда ему пас отдал Пауло Дибала.

Для Довбика это третий гол в двух последних матчах. Также он отметился дублем против "Сампдории" в поединке Кубка Италии. Кроме этого, сегодня оформил ассист.

Читайте такжеПятой точкой. Довбик оформил курьезный дебютный ассист в Серии А

В общем, это пятый гол украинца в текущем розыгрыше Серии А.

По теме
yellow-arrow
Сотая игра Миколенко за Ирисок. Эвертон - Челси. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Забарный на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед - Борнмут. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Пятой точкой. Довбик оформил курьезный дебютный ассист в Серии А
Артем Довбик Рома (Италия) Парма
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости