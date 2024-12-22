Довбик отличился голом за Рому во втором матче подряд
В общем – два результативных действия за поединок
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В 17 туре Серии А "Рома" встречается с "Пармой". На 83 минуте счет стал 5:0 в пользу "волков".
Голом отличился Артем Довбик, который вышел сегодня в стартовом составе. Украинец завершил атаку римлян ударом в пустые ворота – туда ему пас отдал Пауло Дибала.
Для Довбика это третий гол в двух последних матчах. Также он отметился дублем против "Сампдории" в поединке Кубка Италии. Кроме этого, сегодня оформил ассист.
В общем, это пятый гол украинца в текущем розыгрыше Серии А.
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