Реал объявил состав на матч против Севилии. Нашлось ли там место Лунину?
Восемь последних матчей украинец провел на скамейке для запасных
Getty Images/Global Images Ukraine
В 18 туре испанской Примеры "Реал" в Мадриде сыграет против "Севильи". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на этот матч.
В нем не нашлось места Андрею Лунину, ведь с первых минут начнет Тибо Куртуа. Украинец разместится на скамье для запасных.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 22, 2024
???? @SevillaFC#RealMadridSevillaFC | @UnicajaBanco pic.twitter.com/IzaILJQGyw
В последний раз Лунин играл еще 9 ноября. После этого он провел восемь встреч на лавке для запасных.
В общей сложности на его счету три встречи в текущей Ла Лиге и два поединка в Лиге чемпионов Дважды он оставлял свои ворота сухими, а также пропустил восемь голов.
Матч между "Реалом" и "Севильей" начнется в 17:15. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
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