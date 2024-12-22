Реал объявил состав на матч против Севилии. Нашлось ли там место Лунину?

В 18 туре испанской Примеры "Реал" в Мадриде сыграет против "Севильи". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на этот матч.

В нем не нашлось места Андрею Лунину, ведь с первых минут начнет Тибо Куртуа. Украинец разместится на скамье для запасных.

В последний раз Лунин играл еще 9 ноября. После этого он провел восемь встреч на лавке для запасных.

В общей сложности на его счету три встречи в текущей Ла Лиге и два поединка в Лиге чемпионов Дважды он оставлял свои ворота сухими, а также пропустил восемь голов.

Матч между "Реалом" и "Севильей" начнется в 17:15. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.