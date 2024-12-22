Бывший защитник Ингульца и Вереса переходит в середняк Чемпионата Узбекистана
Пошёл на повышение
Фото: НК Верес
Бывший защитник "Ингульца" и "Вереса" переходит в середняк Чемпионата Узбекистана.
"Ингулец" сообщил, что Александр Кучеренко переходит в "Динамо" Самарканд (Узбекистан). Ранее защитник играл за узбекский "Металлург Бекабад".
"Динамо Самарканд" в 2024 году заняло 8-е место в Чемпионате Узбекистана. "Металлург Бекабад" занял 13-е место в таблице и выиграл матч за сохранение в Лиге.
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Александр Кучеренко может сыграть как защитника, так им полузащитника. В 13-ти матчах за "Металлург Бекабад" украинский футболист забил гол и отдал голевую передачу.
В Украине Кучеренко выступал за "Зирку", "Ингулец", "Волынь" и "Верес".
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