  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Бывший защитник Ингульца и Вереса переходит в середняк Чемпионата Узбекистана
В тренде

Бывший защитник Ингульца и Вереса переходит в середняк Чемпионата Узбекистана

Наши за границей

Пошёл на повышение

Бывший защитник Ингульца и Вереса переходит в середняк Чемпионата Узбекистана

Фото: НК Верес

Новина українською

Бывший защитник "Ингульца" и "Вереса" переходит в середняк Чемпионата Узбекистана.

"Ингулец" сообщил, что Александр Кучеренко переходит в "Динамо" Самарканд (Узбекистан). Ранее защитник играл за узбекский "Металлург Бекабад".

"Динамо Самарканд" в 2024 году заняло 8-е место в Чемпионате Узбекистана. "Металлург Бекабад" занял 13-е место в таблице и выиграл матч за сохранение в Лиге.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Александр Кучеренко может сыграть как защитника, так им полузащитника. В 13-ти матчах за "Металлург Бекабад" украинский футболист забил гол и отдал голевую передачу.

В Украине Кучеренко выступал за "Зирку", "Ингулец", "Волынь" и "Верес".

По теме
yellow-arrow
Миколенко – лучший на поле, у Забарного 100% выигранных единоборств. Оценки украинцев
yellow-arrow
АПЛ. Эвертон – Челси 0:0. Очередной лондонский гранд не знает, как забить ирискам
yellow-arrow
Эвертон – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура АПЛ
Александр Кучеренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Інгулець
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости