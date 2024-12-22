Миколенко – лучший на поле, у Забарного 100% выигранных единоборств. Оценки украинцев

В рамках 17-го тура "Эвертон" дома поделил очки с "Челси" (0:0), а "Борнмут" сенсационно разгромил "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" (3:0). Виталий Миколенко и Илья Забарный вышли в стартовых составах и провели 90 минут на поле.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScored оценили старания Виталия в 8,0 и 7,9 баллов. Украинец – лучший игрок в составе мерсисайдцев. Миколенко 6 раз выносил мяч, заблокировал 1 удар, сделал 3 перехвата, в одном эпизоде ​​вынес мяч с линии ворот, в шести моментах выиграл борьбу за позицию, выиграл 1 воздушную дуэль, совершил 2 длинных точных передачи, 42 касания и 84 % точных пасов.

Забарному поставили 7,7 пунктов – это один из самых высоких показателей среди всех футболистов, выходивших на "Олд Траффорд". Илья 5 раз выносил мяч, заблокировал 1 удар, сделал 1 перехват, выиграл все 5 единоборств (3 – за позицию, 2 – воздушные дуэли), отдал 1 ключевой пас, 6 длинных точных передач, осуществил 86% точных пасов и 55 касаний.