Довбик стал третьим лучшим украинцем по количеству голов в топ-5 лигах Европы

Нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик обошел Руслана Малиновского в списке лучших украинских бомбардиров в топ-5 чемпионатах Европы (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция).

В матче 17-го тура между "Ромой" и "Пармой" (5:0) 27-летний украинец отметился забитым голом, который стал для него 29-м в лучших европейских лигах. Руслан Малиновский отметился 28-ю забитыми мячами и теперь занимает четвертое место в этом рейтинге. Впереди только Андрей Воронин (53 гола) и Андрей Шевченко (136 голов).

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Также добавим, что в этом сезоне Артем Довбик забил 9 голов и отдал две результативные передачи в составе "джалоросси" во всех турнирах.