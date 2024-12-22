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Раньери рассказал о совете, который дал Довбику

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Раньери рассказал о совете, который дал Довбику

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Клаудио Раньери пообщался с журналистами после матча 17 тура Серии А.

“Я не знаю, лучшая ли это “Рома” в сезоне, но я действительно знаю, что нам необходимо улучшить. Неправильно, что дома и на выезде у нас разная команда. Дибала играет, когда в форме. Как говорил Моуринью, так и я говорю – "Рома" с Пауло и без него отличается".

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“Мне нравится, как Довбик двигается и взаимодействует с партнерами по команде. Но он должен быть нацелен на гол, несмотря на то, с какой ноги пробивать. Форвард не должен бояться совершить ошибку. Иногда это может привести к голу. Я ему об этом говорил”, – подчеркнул наставник.

"Джаллоросси" поднялись на 11-ю позицию (19 очков). Артем Довбик забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Александр Симченко
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