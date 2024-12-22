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Основатель одного из клубов УПЛ назвал Мудрика убогим

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Футболист пока что никак не отреагировал на этот комментарий

Основатель одного из клубов УПЛ назвал Мудрика убогим

Фото: ФК Рух

Новина українською

Почетный президент львовского "Руха" Григорий Козловский назвал украинского вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика "убогим чуваком". 53-летний предприниматель написал соответствующий комментарий под одним из старых видео в Инстаграм с участием футболиста, когда тот еще выступал за "Арсенал-Киев".

В ответах на комментарий Козловского некоторые пользователи соцсети начали писать оскорбления в его адрес.

Основатель одного из клубов УПЛ назвал Мудрика убогим - изображение 1
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Напомним, что недавно с участием Михаила Мудрика произошел громкий скандал, связанный с положительным допинг-тестом 23-летнего украинского игрока.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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