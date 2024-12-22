Тренер Борнмута поделился своими впечатлениями от Забарного

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола поделился своим мнением относительно Ильи Забарного в интервью для Setanta Sports.

"Я считаю Илью Забарного особенным игроком, потому что он, несмотря на свой возраст, провел огромное количество матчей за клуб и сборную против очень серьезных соперников. Одной из главных характеристик я могу назвать выносливость, ведь он играет в каждом матче все 90 минут".

"В таком юном возрасте это не так легко, как кажется. А еще я бы сказал, что он постоянно стремится улучшать свою игру, самосовершенствоваться. Думаю, он много добавляет к своей игре. Он, конечно, значительно улучшил работу с мячом: длинные, короткие и средние передачи".

"Он также выглядит великолепно без мяча, он - великолепный защитник. Надеюсь, он будет прогрессировать дальше, но ему будет намного труднее закрепиться на очень высоком уровне. Однако, мне очень нравится его правильное отношение и подход к футболу. Это очень важно", — сказал Ираола для Setanta Sports.