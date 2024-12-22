  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Борнмута поделился своими впечатлениями от Забарного
В тренде

Тренер Борнмута поделился своими впечатлениями от Забарного

Наши за границей

Наставник украинца считает, что он особенный футболист

Тренер Борнмута поделился своими впечатлениями от Забарного

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола поделился своим мнением относительно Ильи Забарного в интервью для Setanta Sports.

"Я считаю Илью Забарного особенным игроком, потому что он, несмотря на свой возраст, провел огромное количество матчей за клуб и сборную против очень серьезных соперников. Одной из главных характеристик я могу назвать выносливость, ведь он играет в каждом матче все 90 минут".

Читайте такжеФранцузский клуб, в составе которого играет россиянин, хочет подписать Забарного

"В таком юном возрасте это не так легко, как кажется. А еще я бы сказал, что он постоянно стремится улучшать свою игру, самосовершенствоваться. Думаю, он много добавляет к своей игре. Он, конечно, значительно улучшил работу с мячом: длинные, короткие и средние передачи".

"Он также выглядит великолепно без мяча, он - великолепный защитник. Надеюсь, он будет прогрессировать дальше, но ему будет намного труднее закрепиться на очень высоком уровне. Однако, мне очень нравится его правильное отношение и подход к футболу. Это очень важно", — сказал Ираола для Setanta Sports.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что в этом сезоне Илья Забарный принял участие в 23 играх за клуб и сборную, проведя на поле все 90 минут в каждом из этих матчей.

По теме
yellow-arrow
Андони Ираола оценил потенциал украинского футбола и украинских игроков
yellow-arrow
Украинец попытается проявить себя на просмотре в клубе Ла Лиги
yellow-arrow
Журналист заявил, что допинг-скандал с участием Мудрика мог быть местью
Андони Ираола Борнмут
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.12.2024 в 22:57
Якщо паше - буде толк! Це вам не усілякі мудрики-пудрики
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.12.2024 в 22:57
Якщо паше - буде толк! Це вам не усілякі мудрики-пудрики
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости