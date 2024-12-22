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Журналист заявил, что допинг-скандал с участием Мудрика мог быть местью

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Но это только конспирология

Журналист заявил, что допинг-скандал с участием Мудрика мог быть местью

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Спиваковский размышляет над инцидентом, который поставил карьеру вингера "Челси" на паузу.

"Есть конспирологическая версия. Кое-кто в окружении Мудрика осторожно намекает, что это могла быть месть экс-агентов, от которых он ушел. В первую очередь, называется фамилия Красникова, человека, невероятно вложившегося в развитие карьеры Мудрика. И якобы кто-то оттуда это спровоцировал. Но при всем уважении к Красникову, мне трудно поверить, что он может быть Волдемортом такого высокого левела".

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"Если в мире есть хотя бы один человек, который может знать больше, или может догадываться, как это могло произойти, это личный тренер Михаила Дмитрий Чоповский. Трудно представить, что этот человек будет "пичкать" всех мельдонием. 1% даю на это.

Было бы проще пойти по стопам канадского атлета Шона Барбера, который сначала говорил, что запрещенный препарат получил после поцелуя с проституткой. Потом понял, что есть другой вариант, и просто сделал официальный каминг-аут", – заявил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, что Мудрик посетил боксерский поединок Александра Усика.

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Евгений Красников Челси (Лондон) ТаТоТаке Михаил Мудрик Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
22.12.2024 в 23:40
Саме так. Це лише конспірологія. Під час одного з програних боїв здається Віталій Кличко відчув загальмованість, а після бою в пляшці мінеральної води було знайдено релаксант. Хто його туди підсипав так і не знайшли.
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
22.12.2024 в 23:40
Саме так. Це лише конспірологія. Під час одного з програних боїв здається Віталій Кличко відчув загальмованість, а після бою в пляшці мінеральної води було знайдено релаксант. Хто його туди підсипав так і не знайшли.
Ответить
0
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