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Андони Ираола оценил потенциал украинского футбола и украинских игроков

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Увидим ли мы еще кого-то из украинских звезд в этом клубе?

Андони Ираола оценил потенциал украинского футбола и украинских игроков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола в интервью для Setanta Sports признался, что он следит за украинскими игроками. Также наставник "вишен" отметил уровень национальных сборных Украины.

"Я знаю много украинских игроков. Я действительно считаю, что у вас хорошая сборная, даже молодежная команда, которая недавно играла здесь, в Борнмуте, против Англии, провела великолепную игру. В этой команде играют очень сильные игроки".

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"Мне, как игроку, повезло сыграть в Лиге чемпионов против донецкого "Шахтера". Помню, что это были очень тяжелые матчи. Мы, кажется, играли во Львове. Сейчас, думаю, в полузащите есть Судаков — игрок, который мне очень нравится, он очень талантливый".

"Я знаю Цыганкова, поскольку я работал в Ла Лиге. Очевидно, у вас есть очень хорошие игроки. Забарный и в сборной, и в клубе демонстрирует очень хороший футбол", — добавил Ираола.

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Напомним, что под руководством Андони Ираолы "Борнмут" сейчас находится на пятом месте с 28 очками в АПЛ, опережая такие команды, как "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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