Андони Ираола оценил потенциал украинского футбола и украинских игроков
Увидим ли мы еще кого-то из украинских звезд в этом клубе?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола в интервью для Setanta Sports признался, что он следит за украинскими игроками. Также наставник "вишен" отметил уровень национальных сборных Украины.
"Я знаю много украинских игроков. Я действительно считаю, что у вас хорошая сборная, даже молодежная команда, которая недавно играла здесь, в Борнмуте, против Англии, провела великолепную игру. В этой команде играют очень сильные игроки".
"Мне, как игроку, повезло сыграть в Лиге чемпионов против донецкого "Шахтера". Помню, что это были очень тяжелые матчи. Мы, кажется, играли во Львове. Сейчас, думаю, в полузащите есть Судаков — игрок, который мне очень нравится, он очень талантливый".
"Я знаю Цыганкова, поскольку я работал в Ла Лиге. Очевидно, у вас есть очень хорошие игроки. Забарный и в сборной, и в клубе демонстрирует очень хороший футбол", — добавил Ираола.
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Напомним, что под руководством Андони Ираолы "Борнмут" сейчас находится на пятом месте с 28 очками в АПЛ, опережая такие команды, как "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".
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