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Украинец попытается проявить себя на просмотре в клубе Ла Лиги

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Футболист постарается воспользоваться шансом

Украинец попытается проявить себя на просмотре в клубе Ла Лиги

Фото - Legioners.ua

Новина українською

Украинский голкипер Ярослав Троицкий, который сейчас представляет польский "Катовице" (U-19), в начале 2025-го будет проходить просмотр в молодежной команде "Вильярреала".

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18-летний вратарь родился в Луганской области, начал свой футбольный путь примерно в 2012-2013 годах. Набирался опыта в академиях "Динамо", "Шахтера", "Металлиста" и РВУФК.

"Вильярреал Хувениль" – один из лучших испанских коллективов в категории U-19. В предыдущих трех сезонах игроки финишировали третьими в группе 7 молодежного первенства. В сезонах 2015/16 и 2021/22 команда принимала участие в Юношеской лиге УЕФА.

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Вильярреал Катовице
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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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