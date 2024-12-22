Украинец попытается проявить себя на просмотре в клубе Ла Лиги

Украинский голкипер Ярослав Троицкий, который сейчас представляет польский "Катовице" (U-19), в начале 2025-го будет проходить просмотр в молодежной команде "Вильярреала".

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18-летний вратарь родился в Луганской области, начал свой футбольный путь примерно в 2012-2013 годах. Набирался опыта в академиях "Динамо", "Шахтера", "Металлиста" и РВУФК.

"Вильярреал Хувениль" – один из лучших испанских коллективов в категории U-19. В предыдущих трех сезонах игроки финишировали третьими в группе 7 молодежного первенства. В сезонах 2015/16 и 2021/22 команда принимала участие в Юношеской лиге УЕФА.