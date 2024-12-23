Ван Леувен назвал лучшим украинцем-легионером года неожиданного кандидата
Главный тренер Металлиста 1925 отличился оригинальностью
Фото: SunderlandAFC/Автор - невідомий
Патрик ван Леувен в голосовании за лучших украинцев, выступающих за границей, предпочел своего бывшего подопечного Назария Русина, представляющего "Сандерленд".
В 2024-м нападающий появлялся в первой команде в 18 встречах, но в половине случаев он играл менее 20 минут. В январе украинец забил "Престону" (2:0), в феврале – "Мидлсбро" (1:1). Практически всю весну пропустил из-за травмы.
Еще трижды Русин выходил в составе U-21 (3 гола, 1 ассист). С сентября Назарий отыграл в первом коллективе всего 23 минуты.
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Источник:UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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