Забарный попал в команду недели АПЛ по версии статистического портала

Известный статистический портал в очередной раз отметил игру украинского защитника Ильи Забарного.

Накануне "Борнмут" одолел "Манчестер Юнайтед" в выездной игре 17-го тура АПЛ со счетом 3:0. Украиский игрок "вишен" стал одним из лучших в этом матче, получив оценку 7.66.

Читайте также Тренер Борнмута поделился своими впечатлениями от Забарного

Благодаря этому Забарный попал в команду недели чемпионата Англии по версии WhoScored. В символической сборной также оказались двое одноклубников Ильи - Кепа Аррисабалага (8.41) и Дин Хейсен (8.36).

Добавим, что "Борнмут" сейчас занимает 5-е место в таблице АПЛ, имея в активе 28 баллов.