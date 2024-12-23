Забарный попал в команду недели АПЛ по версии статистического портала
WhoScored отметил выступление украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный статистический портал в очередной раз отметил игру украинского защитника Ильи Забарного.
Накануне "Борнмут" одолел "Манчестер Юнайтед" в выездной игре 17-го тура АПЛ со счетом 3:0. Украиский игрок "вишен" стал одним из лучших в этом матче, получив оценку 7.66.
Благодаря этому Забарный попал в команду недели чемпионата Англии по версии WhoScored. В символической сборной также оказались двое одноклубников Ильи - Кепа Аррисабалага (8.41) и Дин Хейсен (8.36).
Добавим, что "Борнмут" сейчас занимает 5-е место в таблице АПЛ, имея в активе 28 баллов.
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Источник:WhoScored
Опубликовал: Алина Ерофеева
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