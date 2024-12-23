Сборная не при чем. Появились новые подробности в допинговом деле Мудрика

Вингер "Челси" Михаил Мудрик сдал положительную допинг-пробу именно в клубе, а не в сборной Украины, как сообщалось ранее. Об этом утверждает ТаТоТаке.

Согласно информации источника, после матчей Лиги Наций в октябре и ноябре ни один из игроков национальной команды не сдавал допинг-тест. В сентябре это делали Александр Тымчик и Максим Таловеров - обе пробы дали отрицательный результат.

Михаил Мудрик между августовским и ноябрьским контролями никаких проб не сдавал.

Напомним, сейчас Мудрик и его окружение склоняются к тому, чтобы раскрыть пробу B, чтобы доказать свою невиновность.