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Финалист Лиги чемпионов может подписать Лунина

Наши за границей

Украинец имеет шанс продолжить карьеру в Бундеслиге

Финалист Лиги чемпионов может подписать Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин заинтересовал дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает Defensa Central со ссылкой на Bild.

"Шмели" попытаются подписать украинца в случае ухода основного вратаря Грегора Кобеля. Отмечается, что швейцарцем интересуется "Челси". Лондонцы готовы выложить за Кобеля около 70 миллионов евро следующим летом. Если он покинет команду, то "Боруссия" сможет использовать часть заработанных средств для покупки Лунина.

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В сентябре Лунин продлил контракт с "Реалом" до 30 июня 2030 года. В нынешнем сезоне 25-летний украинец провел пять матчей за "сливочных" во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов. В двух поединках он отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает кипера в 25 миллионов евро.

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Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.12.2024 в 15:12
Ой, аби щось писати..Лунін і Реал - одне ціле! Нікуди він з найкращого клубу світу не піде! У дружини його спитайте!)))
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.12.2024 в 15:12
Ой, аби щось писати..Лунін і Реал - одне ціле! Нікуди він з найкращого клубу світу не піде! У дружини його спитайте!)))
Ответить
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