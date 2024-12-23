Финалист Лиги чемпионов может подписать Лунина
Украинец имеет шанс продолжить карьеру в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин заинтересовал дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает Defensa Central со ссылкой на Bild.
"Шмели" попытаются подписать украинца в случае ухода основного вратаря Грегора Кобеля. Отмечается, что швейцарцем интересуется "Челси". Лондонцы готовы выложить за Кобеля около 70 миллионов евро следующим летом. Если он покинет команду, то "Боруссия" сможет использовать часть заработанных средств для покупки Лунина.
В сентябре Лунин продлил контракт с "Реалом" до 30 июня 2030 года. В нынешнем сезоне 25-летний украинец провел пять матчей за "сливочных" во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов. В двух поединках он отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает кипера в 25 миллионов евро.
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