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"Он сам был в полном ауе", - Вацко вступился за Мудрика

Наши за границей
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Михаил - главный ньюсмейкер украиснкого футбола

"Он сам был в полном ауе", - Вацко вступился за Мудрика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказал свою позицию относительно допинг-скнадала с Михаилом Мудриком.

Напомним, что украинский вингер "Челси" сдал положительный тест на допинг - в пробе игрока обнаружили запрещенное вещество, которым якобы является мельдоний (милдронат).

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"Мудрик был просто разбит, в полном ауе, из того что мне рассказывали. Он не знает, не понимает, как это могло произойти.

Там уже английские издания написали, и я, кстати, такую ​​историю также слышал, что Мудрик и окружение считают, что его подставили. Кто-то мог подсыпать ему препарат, содержащий мельдоний. То есть он не в курсе – подставили.

Мудрик на неделе прошел полиграф, и результаты такие, что Миша не обманывает, когда говорит, что не знает, как препарат попал в его организм. Что это правда. Другое дело, что результаты полиграфа не будут иметь никаких юридических последствий, но дополнительный аргумент представители Мудрика получили. И возможно это повлияет на позицию "Челси" в отношении игрока", – сказал Вацко.

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Виктор Вацко Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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dalexx (Украина)
23.12.2024 в 20:36
А їхати на Усіка він не розбитий? Він ще на Балі зараз поїде з кацапською шльондрою
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Комментарии 1
dalexx (Украина)
23.12.2024 в 20:36
А їхати на Усіка він не розбитий? Він ще на Балі зараз поїде з кацапською шльондрою
Ответить
0
0

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