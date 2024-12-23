"Он сам был в полном ауе", - Вацко вступился за Мудрика
Михаил - главный ньюсмейкер украиснкого футбола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказал свою позицию относительно допинг-скнадала с Михаилом Мудриком.
Напомним, что украинский вингер "Челси" сдал положительный тест на допинг - в пробе игрока обнаружили запрещенное вещество, которым якобы является мельдоний (милдронат).
"Мудрик был просто разбит, в полном ауе, из того что мне рассказывали. Он не знает, не понимает, как это могло произойти.
Там уже английские издания написали, и я, кстати, такую историю также слышал, что Мудрик и окружение считают, что его подставили. Кто-то мог подсыпать ему препарат, содержащий мельдоний. То есть он не в курсе – подставили.
Мудрик на неделе прошел полиграф, и результаты такие, что Миша не обманывает, когда говорит, что не знает, как препарат попал в его организм. Что это правда. Другое дело, что результаты полиграфа не будут иметь никаких юридических последствий, но дополнительный аргумент представители Мудрика получили. И возможно это повлияет на позицию "Челси" в отношении игрока", – сказал Вацко.
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