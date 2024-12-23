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"Тебя отстранили, а ты поехал развлекаться", - Цыганык раскритиковал Мудрика за поездку на бой Усика

Наши за границей
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Действительно спорное решение футболиста

"Тебя отстранили, а ты поехал развлекаться", - Цыганык раскритиковал Мудрика за поездку на бой Усика

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Новина українською

Известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык раскритиковал решение украинского вингера Челси Михаила Мудрика, который отстранен от матчей из-за допингового дела, посетить боксерский чемпионский поединок Усик – Фьюри, который на выходных проходил в Саудовской Аравии.

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"Я не понял, почему Мудрик поехал на бой Усика. Мне кажется, что это не очень правильное поведение. Да, поддержать Усика – это правильно, но ты сейчас в беде и тебе нужно концентрироваться на том, как выйти из этого положения. Весь мир говорит о тебе, а ты с таким поступком говоришь, что тебе это дело не интересно.

За день до этого "Челси" играл с "Эвертоном". Может стоило остаться, поддержать своих партнеров. Ведь Челси поддержал игрока – и клуб, и главный тренер. Что-то не правильно, что-то не так. Тебя отстранили от тренировок, а ты поехал развлекаться. Это неправильно. Такая моя точка зрения. Даже если и поехал, сделай так, чтобы тебя там никто не видел.

Все страна переживает, а мы поехали развлекаться. Так оно выглядит. Или нам не переживать, все будет нормалью?

Такое впечатление, что сам Михаил не до конца понимает, в какой ситуации он оказался", - сказал Цыганык.

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Напомним, что допинг-проба нашла у Мудрика препарат мельдоний. На данный момент идет расследование, игрок отстранен от футбола.

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Игорь Цыганык Челси (Лондон) Александр Усик Тайсон Фьюри Михаил Мудрик
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1 голосов
Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.12.2024 в 20:45
слюнявык, тебя это ипёт?
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0
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Комментарии 7
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.12.2024 в 20:45
слюнявык, тебя это ипёт?
Ответить
0
0
avatar
bera012 (Днепр)
23.12.2024 в 20:27
Каждый человек сам решает как ему жить ...
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2
1
Artist@@@ (Прага)
23.12.2024 в 19:59
Циган тобі не по.уй? Це його життя. Браво Міша! Посилай Цигана на три великі букви.
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2
1
Matachorros (Chicago)
23.12.2024 в 19:56
Ничего, 4 года дисквала получит, баба бросит свалит в рашку, будет у мишки много свободного времени ездить на бокс Усика
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1
1
oda1979 (Запорожье)
23.12.2024 в 20:01
Будет год.
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0
0
avatar
walkacom (Киев)
23.12.2024 в 19:34
а шо плакати? тренування заборонені молодий гроши є взяв бабу та поїхав відпочити. Циганик не заздри.
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2
2
oda1979 (Запорожье)
23.12.2024 в 19:25
Ну тупое оно..
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2
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