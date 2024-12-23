"Тебя отстранили, а ты поехал развлекаться", - Цыганык раскритиковал Мудрика за поездку на бой Усика

Известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык раскритиковал решение украинского вингера Челси Михаила Мудрика, который отстранен от матчей из-за допингового дела, посетить боксерский чемпионский поединок Усик – Фьюри, который на выходных проходил в Саудовской Аравии.

"Я не понял, почему Мудрик поехал на бой Усика. Мне кажется, что это не очень правильное поведение. Да, поддержать Усика – это правильно, но ты сейчас в беде и тебе нужно концентрироваться на том, как выйти из этого положения. Весь мир говорит о тебе, а ты с таким поступком говоришь, что тебе это дело не интересно.

За день до этого "Челси" играл с "Эвертоном". Может стоило остаться, поддержать своих партнеров. Ведь Челси поддержал игрока – и клуб, и главный тренер. Что-то не правильно, что-то не так. Тебя отстранили от тренировок, а ты поехал развлекаться. Это неправильно. Такая моя точка зрения. Даже если и поехал, сделай так, чтобы тебя там никто не видел.

Все страна переживает, а мы поехали развлекаться. Так оно выглядит. Или нам не переживать, все будет нормалью?

Такое впечатление, что сам Михаил не до конца понимает, в какой ситуации он оказался", - сказал Цыганык.

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Напомним, что допинг-проба нашла у Мудрика препарат мельдоний. На данный момент идет расследование, игрок отстранен от футбола.