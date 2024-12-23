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Но дело не в допинге. На Мудрика подали в суд на Кипре и в Украине

Наши за границей
Обновлено

Очень непростой период в карьере игрока

Но дело не в допинге. На Мудрика подали в суд на Кипре и в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что кроме допингового скандала у украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика есть и другие проблемы.

Как заявил источник, на игрока подали в суд на Кипре и в Украине, якобы из-за рекламы.

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"У Мудрика больше проблемы. Реально большие. Кроме допинга. На него подали в суд на Кипре на его рекламную компанию. У него суды в Украине. У него сейчас допинг. Ему нужно сейчас решать большие вопросы. И у него не безусловная позиция по этим вопросам", - сказал Цыганык.

Напомним, что ранее Цыганык раскритиковал Мудрика за поездку на бой-реванш Усик-Фьюри.

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Игорь Цыганык Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Laslo_kh (Kharkiv)
23.12.2024 в 20:38
Перевірив через Судову владу - не відповідає дійсності
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Комментарии 3
Laslo_kh (Kharkiv)
23.12.2024 в 20:38
Перевірив через Судову владу - не відповідає дійсності
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1
0
dalexx (Украина)
23.12.2024 в 20:31
Не тому Мудрик подарив айфон)
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avatar
walkacom (Киев)
23.12.2024 в 19:43
напевно Міша Циганику в штани наклав
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