Но дело не в допинге. На Мудрика подали в суд на Кипре и в Украине

Известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что кроме допингового скандала у украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика есть и другие проблемы.

Как заявил источник, на игрока подали в суд на Кипре и в Украине, якобы из-за рекламы.

Читайте также Сборная не при чем. Появились новые подробности в допинговом деле Мудрика

"У Мудрика больше проблемы. Реально большие. Кроме допинга. На него подали в суд на Кипре на его рекламную компанию. У него суды в Украине. У него сейчас допинг. Ему нужно сейчас решать большие вопросы. И у него не безусловная позиция по этим вопросам", - сказал Цыганык.