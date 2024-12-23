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"Этого недостаточно, чтобы победить Усика", - Мудрик оценил бой, который посетил вживую

Наши за границей
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Михаил, несмотря на допинг-скандал, посетил чемпионский бой

"Этого недостаточно, чтобы победить Усика", - Мудрик оценил бой, который посетил вживую

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Новина українською

Как известно, украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, который на данный момент отстранён от футбола из-за проваленной допинг-пробы, на выходных посетил бой-реванш Усик-Фьюри, после чего поделился эмоциями от победы украинского боксера.

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– Что вы думаете о победе вашего земляка, украинца Александра Усика?

– Это было предсказуемо.

– Что вы думаете о судейских записках? Как вы их оцениваете?

– Я не видел их.

- Счет 116-112 в пользу Усика от всех трех судей, 8:4 по раундам.

– Я думаю, это вполне заслуженно.

– Как вы оцениваете Тайсона Фьюри? Он улучшился по сравнению с первым сражением?

– Думаю, он стал лучше. Но этого недостаточно, чтобы победить Усика.

– Вы считаете, что Александр Усик непобедим?

– Это так и есть. Усик такой и есть.

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Челси (Лондон) Александр Усик Тайсон Фьюри Михаил Мудрик
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Источник:
Box Nation
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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SSFC (Белозерье)
23.12.2024 в 20:29
- Михайло, що кажуть спеціалісти по тому, що у вас виявили мельдоній?- Кажуть, що цього недостатньо щоб перемогти Усика!
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Комментарии 1
SSFC (Белозерье)
23.12.2024 в 20:29
- Михайло, що кажуть спеціалісти по тому, що у вас виявили мельдоній?- Кажуть, що цього недостатньо щоб перемогти Усика!
Ответить
0
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