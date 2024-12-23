"Этого недостаточно, чтобы победить Усика", - Мудрик оценил бой, который посетил вживую
Михаил, несмотря на допинг-скандал, посетил чемпионский бой
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Как известно, украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, который на данный момент отстранён от футбола из-за проваленной допинг-пробы, на выходных посетил бой-реванш Усик-Фьюри, после чего поделился эмоциями от победы украинского боксера.
– Что вы думаете о победе вашего земляка, украинца Александра Усика?
– Это было предсказуемо.
– Что вы думаете о судейских записках? Как вы их оцениваете?
– Я не видел их.
- Счет 116-112 в пользу Усика от всех трех судей, 8:4 по раундам.
– Я думаю, это вполне заслуженно.
– Как вы оцениваете Тайсона Фьюри? Он улучшился по сравнению с первым сражением?
– Думаю, он стал лучше. Но этого недостаточно, чтобы победить Усика.
– Вы считаете, что Александр Усик непобедим?
– Это так и есть. Усик такой и есть.
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