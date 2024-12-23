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"Просто наслаждайтесь этим", - Забарный прокомментировал победу над МЮ

Наши за границей
Обновлено

Борнмут, как и Забарный, провел шикарный матч

"Просто наслаждайтесь этим", - Забарный прокомментировал победу над МЮ

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (3:0) в 17-м туре АПЛ.

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"Без комментариев. Просто наслаждайтесь этим, "вишенки" (прозвище "Борнмута" - прим.), - написал Забарный в инстаграме.

Напомним, что Илья отыграл полный матч против "МЮ" и был признан одним из луших в своей команде по его итогам.

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Манчестер Юнайтед Борнмут Илья Забарный
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