"Просто наслаждайтесь этим", - Забарный прокомментировал победу над МЮ

Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (3:0) в 17-м туре АПЛ.

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"Без комментариев. Просто наслаждайтесь этим, "вишенки" (прозвище "Борнмута" - прим.), - написал Забарный в инстаграме.

Напомним, что Илья отыграл полный матч против "МЮ" и был признан одним из луших в своей команде по его итогам.