"Просто наслаждайтесь этим", - Забарный прокомментировал победу над МЮ
Борнмут, как и Забарный, провел шикарный матч
фото из соцсетей
Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (3:0) в 17-м туре АПЛ.
"Без комментариев. Просто наслаждайтесь этим, "вишенки" (прозвище "Борнмута" - прим.), - написал Забарный в инстаграме.
Напомним, что Илья отыграл полный матч против "МЮ" и был признан одним из луших в своей команде по его итогам.
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