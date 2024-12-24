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Трубин снова отстоял на ноль в Португалии. Известны оценки украинца

Наши за границей

Работы у Анатолия было немного

Трубин снова отстоял на ноль в Португалии. Известны оценки украинца

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 15-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" Анатолия Трубина принимала "Эшторил" и разгромила соперника со счетом 3:0.

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Украинец вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь поединок.

За поединок Анатолий получил оценки 7.1 от SofaScore и 7.0 от WhoScored.

За матч украинец сделал 2 сейва, а коэффициэнт предупреждённых голов составил 0.53.

Также Трубин сделал 32 касания, отдал 19 из 27 точных пасов (70%) из них 4 из 12 – дальние.

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