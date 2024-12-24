Миколенко ждут в Италии, – Sport.it

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко мог бы стать игроком "Ромы".

"Бывший игрок киевского "Динамо" может стать альтернативой Николе Залевскому, ведь его контракт истекает в июне и он может покинуть римлян".

Читайте также Защитник клуба украинца Миколенко отметился уникальным достижением

"Анхелиньо сейчас выходит в стартовом составе "Ромы", но Миколенко предлагает опыт и мастерство. Сэмюэл Даль, подписанный летом, молодой, мало играл и выглядит как игрок ротации на этой позиции", – утверждают итальянские журналисты.

Напомним, что американская компания TFG, принадлежащая техасскому миллиардеру Дэну Фридкину, в сентябре согласилась на сделку по покупке 94,1% акций Фархада Мошири – владельца контрольного пакета акций "ирисок". В футбольный портфель компании американца входит и "Рома".