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Миколенко ждут в Италии, – Sport.it

Наши за границей
Обновлено

Интересный вариант продолжения карьеры

Миколенко ждут в Италии, – Sport.it

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко мог бы стать игроком "Ромы".

"Бывший игрок киевского "Динамо" может стать альтернативой Николе Залевскому, ведь его контракт истекает в июне и он может покинуть римлян".

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"Анхелиньо сейчас выходит в стартовом составе "Ромы", но Миколенко предлагает опыт и мастерство. Сэмюэл Даль, подписанный летом, молодой, мало играл и выглядит как игрок ротации на этой позиции", – утверждают итальянские журналисты.

Напомним, что американская компания TFG, принадлежащая техасскому миллиардеру Дэну Фридкину, в сентябре согласилась на сделку по покупке 94,1% акций Фархада Мошири – владельца контрольного пакета акций "ирисок". В футбольный портфель компании американца входит и "Рома".

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Sport.it
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
24.12.2024 в 09:55
Нах треба. Микола стане легендою Евертона.
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Комментарии 1
ВасяКулебяка (Козливка)
24.12.2024 в 09:55
Нах треба. Микола стане легендою Евертона.
Ответить
0
0

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