Довбик и его агент получили медали за помощь ВСУ
Футболист постоянно помогает украинской армии
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик, а также его агент Алексей Люндовский, получили медали "За содействие Вооруженным Силам Украины".
Об этом менеджер сообщил в своем Instagram.
"Имеем большую честь получить государственное отличие от Министерства обороны Украины – медаль "За содействие Вооруженным Силам Украины".
Благодарим Вас за высокую оценку усилий всего нашего коллектива ALIKFOOTBALL Management, направленных на поддержку наших доблестных защитников.
В сотрудничестве с Благотворительным фондом Помощи и Надежды только в этом году приобретено и передано более 10 автомобилей на нужды военных. В частности, пикап Isuzu D-Max на данном видео уже помогает решать боевые задачи 28 бригаде морской пехоты.
Наше кредо – меньше слов, а больше дел! Слава Украине! Вместе к Победе!" – написал Люндовский.
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