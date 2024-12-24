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Довбик и его агент получили медали за помощь ВСУ

Наши за границей

Футболист постоянно помогает украинской армии

Довбик и его агент получили медали за помощь ВСУ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик, а также его агент Алексей Люндовский, получили медали "За содействие Вооруженным Силам Украины".

Об этом менеджер сообщил в своем Instagram.

"Имеем большую честь получить государственное отличие от Министерства обороны Украины – медаль "За содействие Вооруженным Силам Украины".

Благодарим Вас за высокую оценку усилий всего нашего коллектива ALIKFOOTBALL Management, направленных на поддержку наших доблестных защитников.

В сотрудничестве с Благотворительным фондом Помощи и Надежды только в этом году приобретено и передано более 10 автомобилей на нужды военных. В частности, пикап Isuzu D-Max на данном видео уже помогает решать боевые задачи 28 бригаде морской пехоты.

Наше кредо – меньше слов, а больше дел! Слава Украине! Вместе к Победе!" – написал Люндовский.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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