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"Подарок на Рождество". Трубин высказался о победе Бенфики в матче чемпионата

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Украинец отыграл на ноль и помог команде стать лидером в Португалии

"Подарок на Рождество". Трубин высказался о победе Бенфики в матче чемпионата

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу команды над "Эштурилом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата Португалии.

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"Победа. Подарок на Рождество для себя и болельщиков. Продолжаем двигаться дальше", - написал Трубин на своей странице в Instagram.

Отметим, что "Бенфика" опередила на один пункт "Спортинг" и вышла на первое место в турнирной таблице Примейры.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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