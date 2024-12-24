"Подарок на Рождество". Трубин высказался о победе Бенфики в матче чемпионата
Украинец отыграл на ноль и помог команде стать лидером в Португалии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу команды над "Эштурилом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата Португалии.
"Победа. Подарок на Рождество для себя и болельщиков. Продолжаем двигаться дальше", - написал Трубин на своей странице в Instagram.
Отметим, что "Бенфика" опередила на один пункт "Спортинг" и вышла на первое место в турнирной таблице Примейры.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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