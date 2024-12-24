Довбик вошел в символическую команду недели Серии А
Украинец провел отличный матч против "Пармы"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал SofaScore опубликовал свою версию команды по итогам матчей 17-го тура Серии А.
В ней нашлось место украинскому форварду "Ромы" Артему Довбику. Наш соотечественник получил отличие за хорошую игру против "Пармы" (5:0). Артем провел на поле все 90 минут, оформив гол+пас. Его действия были оценены в 8.5 балла.
Довбик стал одним из четырех игроков "волков", которые попали в символическую сборную тура чемпионата Италии. В топ-11 также оказались Пауло Дибала (10), Алексис Салемакерс (8.6) и Леандро Паредес (8.5).
На данный момент "Рома" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 17 поединках.
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